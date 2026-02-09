Parco Estense, il Comune rassicura inquilini: 'Canoni saranno verificati insieme. Presto incontro con proprietà'

Social housing, manutenzioni e controlliL’assessore ha illustrato l’attività del Gestore Sociale, che nel 2025 ha svolto 144 colloqui e garantisce sportelli settimanali, incontri mensili con residenti e facilitatori, report periodici e attività ricreative. Sul piano tecnico ha confermato l’agibilità degli immobili, la presenza di una polizza decennale per eventuali vizi costruttivi e le sollecitazioni del Comune alla proprietà per interventi manutentivi.
Quanto ai 21 alloggi esclusi dall’avviso pubblico iniziale, Maletti ha chiarito che erano destinati a convenzioni con Università o cooperative sociali, ma in assenza di richieste sono stati locati come gli altri 80 appartamenti, con controlli comunali sui requisiti.
Sulle lettere di disdettail Vicesindaco ha ribadito che il canone agevolato è garantito per 15 anni e che il Comune vigila sul rispetto della convenzione: “Assicuriamo continuità dell’affitto alle famiglie che mantengono i requisiti e rispettano la normativa”.
Il dibattito in Aula: tra richieste di maggiore fermezza e difesa del modello Ers
Il dibattito in aula sui problemi dell'ERSPer il Partito Democratico, Alberto Bignardi ha invitato a evitare “risposte emotive” su un tema strutturale come l’edilizia sociale, ricordando che il Comune non è proprietario né gestore, ma esercita un ruolo di vigilanza e mediazione. Il collega Diego Lenzini ha definito “grave e inaccettabile” l’invio delle lettere, assicurando che l’amministrazione “sta facendo tutto il possibile” per sostenere gli inquilini.
Andrea Mazzi, di Modena in Ascolto, che ne giorni scorsi aveva organizzato una conferenza stampa alla presenza di una rappresentanza degli inquilini intervenuto anche in replica, ha definito le lettere “brutte e angoscianti”, criticando l’assenza di un contatto diretto tra inquilini e proprietà e chiedendo maggiore chiarezza sui nodi contrattuali, oltre a un cambio di approccio su sicurezza e costi.Grazia Baracchi ha richiamato la fiducia con cui molte famiglie hanno aderito al progetto, soprattutto giovani coppie che vedono nel social housing una risposta concreta al problema casa: “Se vogliamo investire su questi modelli, devono funzionare davvero”.