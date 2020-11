Pavullo e Modena, boom di positivi, tra silenzi e attacchi politici

I dati riportati sul sito ufficiale del Comune per il 13/11/2020, riferiscono di 21 positivi ricoverati, 165 positivi in isolamento domiciliare, 205 contatti in isolamento domiciliare e, purtroppo, un deceduto.

La velocità di progressione è evidente a tutti e non può che destare timori e angoscia nella popolazione, tenendo conto che Pavullo sembra essere tra i comuni più colpiti nel rapporto tra

positivi/abitanti'. A sottolinearlo è il gruppo consiliare di centro sinistra e di opposizione a Pavullo La Torre che oltre a manifestare preoccupazione mostra disagio e la nostra disapprovazione 'per il silenzio assordante dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco in primis'



'Non intendiamo sollevare polemiche sterili - sottolinea il gruppo consiliare - perché è tempo di unione e non di divisioni; abbiamo sollecitato più volte, nelle sedi istituzionali, il Sindaco e l’Amministrazione, a fare sentire la propria voce e la propria presenza alla cittadinanza. Crediamo vi sia necessità di massima trasparenza, di infondere coraggio, dando suggerimenti e raccomandazioni, tenendo conto che, per legge il Sindaco è la prima autorità sanitaria locale. In questi mesi abbiamo offerto tutta la nostra collaborazione, senza pregiudizi o remore di appartenenza politica, ma nostro malgrado ci ritroviamo a verificare, oggi, come nella prima fase, un gelido e frastornante silenzio.

A meno che l’Amministrazione Comunale non ritenga di aver esaurito il suo compito con lo striminzito e burocratico comunicato quotidiano, peraltro mutuato dai dati provinciali.

A fronte di questa situazione riteniamo doveroso, come consiglieri comunali, fare sentire pubblicamente la nostra voce, invitare nuovamente il Sindaco ad apparire finalmente a fianco della popolazione così duramente colpita e a rispondere ad alcune domande che possono servire a tranquillizzare i cittadini e aiutarli ad affrontare con coraggio ed unione questo duro momento di pandemia. Tra queste anche la frequenza che il sindaco intrattiene con le autorità regionali e provinciali, chiedendo aiuti e confrontando iniziative e proposte che possono essere intraprese livello locale'



Un richiamo, quello dal centro sinistra al sindaco, che fino ad ora non si è registrato a Modena, dove il centro sinistra governa, comune che più di tutti negli ultimi due giorni sta vivendo, nel confronto con gli altri capoluoghi di regione, una emergenza nell'emergenza, dove i dati sul numero di positivi ma soprattutto del rapporto tra tamponi e positivi (ieri quasi raddoppiato passando dal 12,3% di sabato al 22,5% di domenica) mostrano una situazione ormai fuori controllo, come pare esserlo il sistema di tracciamento. Il sindaco ha provato smarcarsi dalla situazione, passando in pochi giorni dalla promozione dei 'tavolini sotto le stelle' in centro storico alla sfuriata in consiglio comunale a suon di 'coglioni' ai giovani modenesi che non indossano la mascherina. Sfuriata che ha accompagnato il solito report di dati settimanale, ma nulla di più. Il centro sinistra che a Pavullo chiede al sindaco di centro destra maggiore presenza, politica, istituzionale e, in questa situazione di emergenza, anche personale, a Modena, evidentemente, se ne guarda bene evidentemente dal fare anche solo osservazioni al sindaco. Sia quando invita alle aperture, generando le reazioni anche dell'opposizione, sia quando inveisce sia quando non si sposta al di la dei freddi numeri del report settimanale in consiglio. Ricordando che il sindaco, come prima autorità sanitaria a livello comunale, come lo è il presidente della Regione a livello regionale, ha il diritto/dovere (e di fatto il potere), di agire, pur nella cornice dei provvedimenti di emergenza nazionali, con provvedimenti maggiormente restrittivi. Cosa che fino ad ora, pur della situazione modenese, la peggiore in Emilia-Romagna, non è accaduta.

Gi.Ga.