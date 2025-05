'Payback, serve responsabilità dalle Regioni. Inaccettabile gravare ora sulle imprese'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'La recente sentenza del TAR del Lazio sul payback dei dispositivi medici lascia certamente aperte molte perplessità, soprattutto per le posizioni riguardo la possibilità di previsione da parte delle imprese e per gravi ricadute che potrebbe avere sull’intero comparto industriale e sull’equilibrio del Servizio Sanitario Nazionale. Di fronte a un pronunciamento che non tiene conto delle effettive condizioni in cui hanno operato le imprese negli anni interessati, è evidente che la strada del ricorso al Consiglio di Stato è non solo legittima, ma doverosa'. Lo dichiara il senatore Michele Barcaiuolo, senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Esteri e Difesa al Senato.

'Riteniamo – prosegue il senatore – che sia essenziale, ora più che mai, evitare che le imprese vengano messe sotto pressione da ulteriori richieste di pagamento immediate da parte delle Regioni e auspichiamo in questo senso un ruolo di monitoraggio e coordinamento da parte della Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni. È in corso un tavolo di confronto avviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che sta lavorando a una soluzione politica e strutturale. Chiediamo alle amministrazioni regionali di dimostrare senso di responsabilità e di attendere gli esiti di questo lavoro prima di agire in modo affrettato, che metterebbe ulteriormente a rischio posti di lavoro, investimenti e tenuta del sistema produttivo. Il comparto dei dispositivi medici è un settore strategico per il Paese, non solo dal punto di vista economico ma anche per la qualità e l’accessibilità delle cure. Siamo fiduciosi che, pur partendo da una situazione difficile, si possa ancora trovare un punto di equilibrio che tuteli le imprese e garantisca la sostenibilità del nostro sistema sanitario', conclude Barcaiuolo.