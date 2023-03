Pd, la Schlein tira dritto sui capigruppo: Bonacciniani all’angolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La Schlein tira dritto sui capigruppo e sfida apertamente la corrente di Bonaccini. Dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi sui vertici dei gruppi, la lunga riunione dei parlamentari con la Schlein fila via ime previsto. E domani, secondo le previsioni, si andrà all'elezione dei capigruppo secondo la proposta della segretaria: Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga, già esponente di Areadem di Dario Franceschini, alla Camera. 'Stiamo lavorando perché si possa trovare un assetto complessivo equilibrato e rispettoso del pluralismo ma anche degli esiti del congresso' - ha detto la segretaria. Il completamento degli uffici di presidenza con vicepresidenti, segretario d'aula e tesoriere, legati anche 'all'incastro' con le nomine nella nuova segreteria, dovrebbero essere definiti in un secondo momento. E non se ne parlerà prima della prossima settimana.

Intanto l'articolazione della minoranza 'bonacciniana', con la nascita dei Neo-ulivisti, ha di fatto limitato la possibilità degli sconfitti al congresso di incidere nei numeri nei gruppi parlamentari. Niente conta. 'Al momento non abbiamo notizia di candidature alternative', dicono dalla maggioranza dem anche se Piero Fassino da ex-segretario ha 'consigliato' la neo leader dem sulla necessità di esercitare il ruolo con 'generosità': 'Condivisione non è spartizione. Chi ha interesse a tenere un partito unito è chi lo dirige. Per unire un partito avrai bisogno di essere generosa perché questo aumenta credito e capacità di unire'.