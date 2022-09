Intenzioni di voto: PD, M5S e Fratelli d'Italia i preferiti tra i giovani

Prendiamo un gruppo di 100 giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni e chiediamo loro a quale partito oggi darebbero il voto alle elezioni politiche. Diciannove di loro lo darebbero al Partito Democratico, 17 al Movimento 5 stelle e in ugual numero, 17, a Fratelli d'Italia. Domande e risposte che emergono da un sondaggio SWG realizzato il 25 agosto e commissionato dal gruppo editoriale Gedi, pubblicato da Repubblica. Proseguendo nell'elenco dei partiti ordinati sulla base delle indicazioni di voto in senso decrescente troviamo, a 7 punti di distanza dal podio, la Lega, con 10, seguita da Azione e Italia Viva con Calenda, poi, a parità di risposte positive, Alleanza Verdi e sinistra e Forza Italia (7), Italexit di Paragone (4), e +Europa di Emma Bonino (3). Scendendo ancora troviamo Impegno Civico di Di Maio con 2 risposte e Noi Moderati di Lupi, Toti e Brugnaro, con 1.

Nello stesso sondaggio, considerando una base di 305 risposte sulla fiducia nei leader, emerge che 63 sono a favore di Mario Draghi, in assoluto il preferito tra il campione che ha risposto al sondaggio. Il premier ancora in carica fino alle prossime elezioni è seguito da Giuseppe Conte (46), Emma Bonino (32), Enrico Letta (28), Carlo Calenda (27) seguito da Silvio Berlusconi (22 risposte per lui nel giorno in cui non aveva ancora aperto il suo canale Tik Tok). Dietro di lui Giorgia Meloni, Nicola Fratoianni e (sopresa in negativo), Matteo Salvini (18) seguito con 17 risposte per lui da Luigi Di Maio e, con 16, da Matteo Renzi e Angelo Bonelli.



Si ricorda che secondo la normativa vigente, dal 15° giorno antecedente le elezioni, è vietata la pubblicazione dei sondaggi politici elettorali.

Quelli uffciali e pubblicati fino ad oggi sono consultabili sul sito del Governo Italiano www.sondaggipoliticielettorali.it