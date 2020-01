Regionali, la replica di Muzzarelli: da Salvini zero risposte

'Se Salvini avesse voluto far qualcosa per Modena, allora, avrebbe potuto farlo. E invece... I modenesi sanno bene chi ha a cuore la citta' e in maggio lo hanno dimostrato. Sui problemi bisogna esserci tutti i giorni, mica solo in campagna elettorale. E abbiamo avuto piu' attenzione in poche settimane dalla ministra Lamorgese che da Salvini in oltre un anno'. Cosi' il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, commenta dopo essere stato informato di essere stato tirato in ballo da Matteo Salvini, oggi nel comizio in piazza Grande, 'davanti ad alcuni cittadini'.Muzzarelli, inoltre, ricorda di aver invitato a Modena Salvini in primavera, quando era ministro, ma di non aver 'mai' avuto risposte, da aprile a questa parte.