Richetti: ‘Si mi sono vaccinato, ma niente foto: colleghi patetici’

'Sì, mi sono vaccinato: ho fatto la prima dose a fine giugno e farò la seconda a fine luglio. Perché non ho pubblicato la foto mentre mi vaccino? Perché ho visto politici, colleghi, ma le punte le hanno toccate alcuni presidenti di Regione, così imbarazzanti, patetici e ridicoli, che davvero non me la sono sentita'. A parlare è il deputato di Azione Matteo Richetti, il quale a testimonianza delle sue parole mostra il certificato che attesta la vaccinazione evitando appunto selfie con ago e spalla scoperta.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.