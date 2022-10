Rigassificatore, da Ravenna un sì trasversale: Bonaccini esulta

Il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato ieri sera, e all'unanimità (un astenuto), il progetto per il rigassificatore galleggiante, 'dimostrando un grande senso di responsabilità per sostenere famiglie e imprese in questo momento di pesante crisi energetica. Fondamentali per noi sono stati i pareri positivi forniti dagli enti preposti su sicurezza degli impianti, della navigazione e tutela ambientale. Un esempio più unico che raro in Italia', evidenzia il sindaco Michele De Pascale. Che poi ringrazia la maggioranza 'che, seppur in un pluralismo di posizioni, ha votato compatta e anche le minoranze che hanno sostenuto il progetto. Continueremo a lavorare nei prossimi giorni per arrivare all'autorizzazione da parte del Commissario Bonaccini e alla definizione di mitigazioni, compensazioni e ristori'. Ravenna è 'la capitale energetica italiana e farà la propria parte su Fsru, produzione nazionale, captazione della co2 e grandi investimenti sulle rinnovabili', assicura il primo cittadino.Per Stefano Bonaccini, il presidente della Regione che ha fortemente voluto il rigassificatore, è un 'segnale straordinario di unità, dopo che già tutte le parti sociali, sindacati e imprese, si erano dette a favore. La stessa coesione con la quale definiremo mitigazioni e compensazioni'. Non solo. Per Bonaccini dall'Emilia-Romagna e da Ravenna 'arrivano tre segnali molto importanti. Il primo è che non è vero che in Italia le cose non si possano fare presto bene: quando c'è condivisione dell'obiettivo ed efficienza della pubblica amministrazione possiamo addirittura essere un esempio sul piano internazionale'. Il secondo, aggiunge Bonaccini, 'è che trasparenza e confronto con le comunità locali e le parti sociali non solo non sono un ostacolo, ma sono anzi la chiave per raggiungere il risultato. Il terzo è che ambiente e lavoro si possono e si devono tenere insieme'. Soddisfatto anche il segretario regionale Pd Luigi Tosiani, che parla di un 'segnale importante di unità, nel solco del lavoro condiviso da parti sociali, sindacati ed imprese'. Il rigassificatore è 'un'infrastruttura strategica per il paese e per la nostra Emilia-Romagna, decisiva per abbattere i costi dell'energia, nell'interesse delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie. Insieme le cose si possono fare, e si possono fare bene'.