'Rischio idrogeologico, a Modena interventi non risolutivi'

Sul dissesto idrogeologico vanno incrementati gli sforzi in Emilia-Romagna. Lo afferma Maria Laura Mantovani, senatrice emiliana uscente e candidata capolista in Senato per il Movimento 5 stelle nel collegio plurinominale Emilia-Romagna 01. Interpellata dalla “Dire” la parlamentare spiega: “Per noi l’attenzione sul tema è sempre stata prioritaria e siamo sempre in contatto con i comitati locali dei fiumi che conoscono bene la situazione, cercando di sostenerne le istanze”. Quello “che riceviamo- osserva la senatrice- sono proprio denunce riguardo a opere di miglioramento infrastrutturale che non vengono nemmeno progettate”.“Io stessa ho fatto diverse interrogazioni per il nodo idraulico di Modena che è stato interessato da due inondazioni nel 2014 e nel 2020 e che potevano essere evitate con una’adeguata progettazione delle opere”.Per quanto riguarda il fiume Secchia, denuncia in particolare la pentastellata, “sono state fatte anche di recente opere di miglioramento e innalzamento degli argini, ma non sono risolutivi.In Emilia-Romagna, continua poi Mantovani, “non c’è bisogno di nuove autostrade, ma riteniamo debba essere migliorata la viabilità territoriale”. La Cispadana (da Ferrara a Parma) “pensiamo, seguendo anche qui la proposta dei comitati, che debba essere una strada a scorrimento veloce perché ne esistono già vari pezzi e mancano solo i raccordi per completarla”. Sarebbe “veramente utile perché per brevi tratti la potrebbero utilizzare i cittadini e andrebbe bene anche per il traffico merci”. L’autostrada invece “è un’opera irrealizzabile, insostenibile dal punto di vista economico perché non ci sarà mai il ritorno dell’investimento- 1,7 miliardi circa- e rappresenta una colata di cemento e consumo di suolo esagerata”.