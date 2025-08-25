Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Prospero, il PD: 'Oltre le divisioni nell'interesse del comune'

La segreteria locale del partito Annamaria Vinci dopo le polemiche post elettorali e la spaccatura, anche su Aimag

'Con l'elezione ormai conclusa, è giunto il momento di mettere da parte le differenze politiche e concentrarci su ciò che ci unisce: il benessere del nostro paese. La campagna elettorale, con i suoi toni spesso accesi e le difficoltà che ha portato sia politiche che umane, è ora un capitolo chiuso. Abbiamo attraversato momenti complessi, ma è fondamentale che tutti noi ci impegniamo con rinnovato spirito di collaborazione per il futuro della nostra comunità'. E' l'auspicio di Annamaria Vinci, segretaria del Circolo di San Prospero, a fronte dell’ultimo Consiglio Comunale in cui si è registrata l'ennesima divisione su un tema cruciale come quello del futuro di Aimag. Ma forse non solo a quello. La bufera politica generata dalla relazione della neo segretaria comunale non ha certo aiutato a ricomporre un clima di serenità. Quella che, secondo le referente PD, merita il Comune.'La nostra cittadinanza merita un paese curato, sicuro, prospero e in grado di offrire servizi pubblici di qualità, che possano migliorare concretamente la vita quotidiana di ognuno di noi.
È arrivato il momento di lavorare insieme per creare le condizioni migliori per il nostro sviluppo, ricordandoci che il vero avversario politico è il centro destra.
Solo unendo le forze e superando le divisioni potremo affrontare le sfide che ci aspettano: investire nel miglioramento delle infrastrutture, garantire servizi pubblici efficienti, creare opportunità di crescita e occupazione per tutti.
È necessario un impegno condiviso, che veda ogni singolo cittadino come parte attiva e protagonista del cambiamento.
La politica deve tornare a essere al servizio dei cittadini e non un terreno di scontro. La comunità ha bisogno di azioni concrete e di scelte responsabili.
In questo momento storico, più che mai, occorre guardare avanti e costruire un futuro migliore, con il cuore e la mente rivolti al bene comune.
Facciamo tutti uno sforzo, a partire da oggi, per un paese più unito, più forte e capace di rispondere con efficacia alle esigenze di ogni sua parte' - conclude Annamaria Vinci.
