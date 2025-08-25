San Prospero, il PD: 'Oltre le divisioni nell'interesse del comune'

'Con l'elezione ormai conclusa, è giunto il momento di mettere da parte le differenze politiche e concentrarci su ciò che ci unisce: il benessere del nostro paese. La campagna elettorale, con i suoi toni spesso accesi e le difficoltà che ha portato sia politiche che umane, è ora un capitolo chiuso. Abbiamo attraversato momenti complessi, ma è fondamentale che tutti noi ci impegniamo con rinnovato spirito di collaborazione per il futuro della nostra comunità'. E' l'auspicio di Annamaria Vinci, segretaria del Circolo di San Prospero, a fronte dell’ultimo Consiglio Comunale in cui si è registrata l'ennesima divisione su un tema cruciale come quello del futuro di Aimag. Ma forse non solo a quello. La bufera politica generata dalla relazione della neo segretaria comunale non ha certo aiutato a ricomporre un clima di serenità. Quella che, secondo le referente PD, merita il Comune.'La nostra cittadinanza merita un paese curato, sicuro, prospero e in grado di offrire servizi pubblici di qualità, che possano migliorare concretamente la vita quotidiana di ognuno di noi.È arrivato il momento di lavorare insieme per creare le condizioni migliori per il nostro sviluppo, ricordandoci che il vero avversario politico è il centro destra.Solo unendo le forze e superando le divisioni potremo affrontare le sfide che ci aspettano: investire nel miglioramento delle infrastrutture, garantire servizi pubblici efficienti, creare opportunità di crescita e occupazione per tutti.È necessario un impegno condiviso, che veda ogni singolo cittadino come parte attiva e protagonista del cambiamento.La politica deve tornare a essere al servizio dei cittadini e non un terreno di scontro. La comunità ha bisogno di azioni concrete e di scelte responsabili.In questo momento storico, più che mai, occorre guardare avanti e costruire un futuro migliore, con il cuore e la mente rivolti al bene comune.Facciamo tutti uno sforzo, a partire da oggi, per un paese più unito, più forte e capace di rispondere con efficacia alle esigenze di ogni sua parte' - conclude Annamaria Vinci.