Scuole esternalizzate: no di M5S, Mvp, Potere al Popolo e Rifondazione

Oggi, mentre in Consiglio comunale si vota sulla esternalizzazione di altri 2 nidi e due materne comunali alla Fondazione Cresciamo, premessa per la definitiva privatizzazione come già accaduto per Cra, Rsa, Farmacie... in Piazza Grande, Modena Volta Pagina, M5S, Rifondazione e Potere al Popolo protestano ed affiggono striscioni di protesta 'contro la svendita del patrimonio comunale costruito in tanti anni da famiglie, insegnanti, amministratori. Tuteliamo il diritto dei bambini a una scuola primaria di qualità'.