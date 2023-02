Sentenza Tar su Hera Luce, il Comune: 'Servizio illuminazione pubblica a grave rischio'

La recente sentenza del Tar di Bologna che ha accertato la cessazione dell'efficacia del contratto di servizio di illuminazione pubblica tra Comune di Modena ed Hera Luce, 'mette a grave rischio il servizio di illuminazione pubblica e l’importantissimo programma di riqualificazione energetica (Modena pensa led e Modena full led), i cui lavori sono già iniziati ed in avanzato stato di esecuzione, di sostituzione di oltre 14mila corpi illuminanti con luce a led, il cui obiettivo è quello di migliorare l’illuminazione pubblica e la sicurezza delle strade, qualificare la città dal punto di vista del risparmio energetico, con un investimento complessivo di 7 milioni di euro'.Con queste motivazioni in una recente delibera, il Comune di Modena ha deciso di impugnare la sentenza del Tar davanti al Consiglio di Stato. Una ipotesi già ventilata a caldo dopo la sentenza e che ora si concretizza.La giunta modenese ha infatto deliberato 'di proporre l’appello dinnanzi al Consiglio di Stato nei confronti della sentenza del Tar 18/2023, dando atto che compete al sindaco, quale rappresentante legale del Comune, rappresentarlo in giudizio e rilasciare e sottoscrivere la procura ai difensori dell’ente'. In questo contesto il Comune ha 'confermato l’incarico di rappresentanza del Comune alla professionista già incaricata in primo grado (la avvocatessa Elisa Valeriani) e ha individuato un altro professionista specializzato nella materia specifica dei servizi pubblici locali, le cui tematiche e problematiche sono di particolare complessità, anche in ragione della stratificazione normativa nel tempo creatasi, da affiancare nella difesa del Comune di Modena in appello'.