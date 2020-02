Sgarbi sollecita Bonaccini e stravolge l'aula: 'Il dibattito sul Coronavirus va fatto subito'

'E' folle chiudere cinema e teatri in Emilia-Romagna e Lombardia e tenerli aperti in Toscana, così come è folle chiudere i teatri e lasciare aperte le discoteche, tenere chiuse le scuole e aperti i centri anziani. Si tratta di misure folli ed incomprendibili che aumentano anche la discrasia tra istituzioni che le emettono, il poolo e gli organi di informazione. Per questo il dibattito sull'emergenza Coronavirus, una emergenza che non c'è nei termini descritti, va affrontato subito. Aspettare la prossima assemblea non ha senso. Il dibattito venga convocato subito'Lo ha affermato il Consigliere regionale Vittorio Sgarbi, prendendo la parola praticamente al termine della prima seduta di insediamento (a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus), dell'Assemblea Legislativa regionale dell'Emilia-Romagna.Un intervento, quello di Sgarbi, giunto dopo l'intervento della neo presidente Emma Petitti, che ha stravolto il programma dell'aula che prevedeva il termine dei lavori, con l'intervento del presidente e con, eventualmente, l'intervento dei consiglieri, ma senza dibattito consiliare. Per questo, mancando di fatto ad oggi anche i capigruppo e non avendo previsto nell'assemblea di oggi nessuna discussione su temi oltre agli atti di insediamento, è stata disposta la convocazione di un ufficio di presidenza per valutare come procedere