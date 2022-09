Spaggiari: 'Degrado e spaccio a Modena, situazione fuori controllo'

'Gli anni passano, i problemi e le denunce, dei residenti della zona Stazione dei treni, sono sempre le stesse; come le promesse del Comune di Modena che non hanno però mai avuto seguito. La realtà di tutti i giorni è ben altra, spaccio, prostituzione e risse, come i residenti di piazza Dante, corso Vittorio Emanuele, viale Crispi, via Bonasi e tutte le altre vie della zona ben sanno. Fa sorridere anche la promessa della palazzina della giustizia presso l'area dell'ex Manifattura Tabacchi, progetto che non vedrà mai la luce. Insopportabile e umiliante è poi incontrare in strada chi ha commesso reati, magari violenti'. A parlare è Manuela Spaggiari, candidata alla Camera nel collegio plurinominale 02 Emilia-Romagna per la lista Noi moderati.'In forte aumento anche la presenza di spacciatori e tossicodipendenti all'interno dei Giardini Ducali, bivaccano senza timore di essere disturbati da nessuno.