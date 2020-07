'Su Salvini, Presidente della Provincia imbarazzante'

'Dal Presidente della Provincia di Modena, che ricordiamo ha diversi comuni, tra cui la maggioranza dei capodistretto, a guida opposta a quella del suo partito, non ci saremmo aspettati un commento politico così imbarazzante ed assente di contenuti sul tema trattato, che mira al solo attacco becero di un avversario'.Così il Consigliere regionale Lega Stefano Bargi commenta l'intervento sulla sua pagina Facebook, del Presidente della provincia di Modena, Giandomenico Tomei. Con un messaggio di critica a Salvini, con un appello agli elettori leghisti, sintetizzato in uno slogan con sullo sfondo il simbolo della Provincia di Modena e la sua immagine da Presidente'Capisco il bisogno di competere con la figura del Sindaco di Modena - chiude il consigliere leghista - ma certi schiamazzi, perchè altro non sono, sarebbero da lasciare ad altri'

