Oltre il silenzio istituzionale, Tomei tira la volata a Paradisi, e si guadagna un esposto

A pochi giorni dalla conferenza stampa con cui il candidato di centro destra alle elezioni di Castelnuovo Rangone Alessandro Boni ha rilanciato la variante di Montale, il Presidente della provincia, in pieno silenzio istituzionale ed elettorale che da settimane riguarda le istituzioni vietando sui siti e sugli organi di informazione degli enti pubblici gli interventi diretti e le foto di amministratori e politici in prima persona, bypassa di fatto il problema e promuove in prima persona la corsa a sindaco del candidato PD Paradisi. E lo fa attraverso un post condiviso sia sul proprio profilo personale (la comunicazione in questo caso è possibile) sia su un pagina di fatto mai utilizzata (con un solo like dalla creazione), se non per l'occasione dal titolo 'Sala della Giunta Provincia di Modena'. Utile per provare a promuovere dalla finestra ciò che la legge vieta di fare passare per la porta.che di fronte alla promozione, a 4 giorni dal voto, del candidato PD sostenuto dal Presidente della Provincia nel suo ruolo istituzionale ha deciso di segnalare il tutto al Corecom Emilia-Romagna, Autorità che Vigila sul controllo delle regole che limitano la comunicazione istituzionale in periodo elettorale.'Il candidato del centro-destra Alessandro Boni è stato bravissimo a mettere al centro della campagna elettorale le mancate opere per alleggerire il traffico su Castelnuovo e Montale' - sottolinea Platis. 'E' evidente che Paradisi e il PD su questo tema hanno la coda di paglia e quindi è da giorni che corrono ai ripari con mezzucci. Oggi si sono inventanti un tavolo per sistemare la SP17.È da decenni che il più ricco comune della provincia è attanagliato dal traffico e nessuno ha mosso un dito. Far crede che negli ultimi tempi il Pd si sia ravveduto fa sorridere. Alessandro Boni, invece, è indipendente dal sistema e saprà alzare la voce per ottenere quanto promesso e mai fatto dalla sinistra'Gi.Ga.