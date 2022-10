'Buon lavoro al nuovo governo Meloni, auspichiamo riforma province'

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, - prosegue Tomei - auspico una piena riforma del TUEL e delle Province, che da troppo tempo attendono il pieno superamento della legge Delrio per tornare ad essere operative nelle proprie funzioni.

Buon lavoro al nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo il giuramento e alla vigilia del voto di fiducia alle Camere, il presidente della Provincia Giandomenico Tomei lancia dal suo profilo social l'augurio al nuovo governo per affrontare le difficili sfide che dovrà affrontare: 'Il Paese attende sfide decisive in una fase complessa come questa, e a lei e alla sua squadra di governo - afferma Tomei rivolgendosi alla nuova premier - voglio fare il mio miglior augurio, perché tra emergenza energetica, sociale, geopolitica e produttiva, sono tanti i banchi di prova che avranno difronte.

