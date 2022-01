Super green pass anche per servizi alla persona e centri commerciali

Il super green pass, da quanto si apprende, verrebbe esteso ad altre attività. La norma prevederebbe un' ulteriore restrizione del green pass rafforzato anche per accedere ai servizi alla persona (come parrucchieri ed estetisti), ai servizi pubblici e alle attività economiche (centri commerciali) - salvo eccezioni essenziali - per tutti, indipendentemente dall'età.Dovrebbe arrivare il via libera anche per l'allargamento del passaporto vaccinale a chi svolge un lavoro a contatto con il pubblico. Ovvero sara' necessario presentare il certificato verde peraccedere ai servizi come la Pubblica amministrazione.Sono alcune delle decisioni assunte finora che dovranno però passare al vaglio delConsiglio dei Ministri in corso.