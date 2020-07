'Tentato omicidio Carabiniere Sassuolo, ora pena esemplare'

'Per chi, con lo spaccio di droga, attenta alla vita delle persone e, tentando la fuga, attenta alla vita di un Carabiniere, non ci sono attenuanti. Verso azioni di tale genere sono necessarie pene e condanne esemplari. Quanto è successo ieri a Sassuolo, pur nel suo epilogo positivo, tale soltanto per la professionalità dei Carabinieri, è grave e preoccupante. Perché conferma la presenza sul territorio di criminali senza scrupoli. Da quanto appreso solo la prontezza e le straordinarie qualità dei Carabinieri impegnati nell'arresto del pericoloso criminale hanno evitato la tragedia, oltre che a togliere dalla piazza sassolese un grosso spacciatore insieme ad un ingente quantitativo di droga. Per questo esprimiamo la nostra vicinanza, la nostra gratitudine ed il nostro plauso a tutti i militari impegnati ieri in via Circonvallazione e a tutto il personale in servizio presso il comando della compagnia dei Carabinieri di Sassuolo guidato egregiamente dal Comandante Meo.

Lo afferma Claudia Severi, ex assessore e consigliere comunale Forza Italia, commentando l'arresto dello spacciatore di droga che tentando la fuga ha minacciato con una pistola in volto un Carabiniere

'Sassuolo è ancora purtroppo al centro di fatti di cronaca legati alla droga e alla presenza di stranieri dediti allo spaccio, ma per fortuna può contare sulla presenza capillare di forze di Polizia, con personale straordinario capace di tutelare ogni giorno la sicurezza dei cittadini, rischiando la propria vita'