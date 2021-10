Trieste, no green pass: giovedì nuovo corteo. 'Saremo 40mila'

Nuovo ‘no green pass day’ a Trieste, annunciato oggi con una nota. Un corteo partirà giovedì 28 ottobre alle 17, questa volta da Campo San Giacomo, a poca distanza dal centro, nella zona più popolosa della città, per snodarsi in diverse vie, anche se il percorso al momento non viene svelato.Ugo Rossi, leader del Movimento 3V a Trieste, scrive che “replicheremo lo tsunami di oltre 40mila umani dell’ultima volta” e invita le persone da tutta la regione e da tutto il Nord-est a partecipare. Alla nota aggiunge una serie di slogan: “No al ricatto lavorativo, no al green pass, no all’obbligo vaccinale, per la libera scelta, per la solidarietà, contro le discriminazioni. Per un mondo libero e felice”. Intanto nel cuore della città, a piazza Unità d’Italia, teatro di sit-in, proteste e comizi nei giorni scorsi, oggi si è svuotata. I cortei previsti per lo scorso week-end erano stati annullati dagli organizzatori per il timore di infiltrazioni da parte di gruppi violenti.