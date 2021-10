Trieste, portuali incontrano ministro. Ma Governo respinge richieste

Ha avuto luogo oggi alle 9 a Trieste l'incontro tra il Coordinamento 15 ottobre e il ministro Stefano Patuanelli presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato. Il ministro è stato accompagnato dal Prefetto di Trieste, Valerio Valenti. La delegazione del Coordinarnento 15 ottobre era composta da: Stefano Puzzer, Dario Giacomini (medico e fondatore dell'associazione Contiamoci), Roberto Piaga (vigile del fuoco, rappresentante interforze OSA), Matteo Schiavon (impiegato, Trieste), Eva Genzo (operaia metalmeccanica. portavoce dei lavoratori di Trieste e Monfalcone no green pass).La delegazione era inoltre accompagnata da Claudia Castello (sanitaria, Trieste) e da Michele Bussani (portuale, Trieste) e dagli avvocati Stefania Cappellari e Luigi D'Agosto del foro di Verona, legali del Coordinamento 15 oltobre.'Stefano Puzzer, per conto dei Coordinamento 15 ottobre ha presentato con fermezza lo richiesta del popolo che si è radunato nelle piazza di tutta Italia in questi mesi - si legge in una nota dei Portuali -. Ha chiesto l'abrogazione del green pass e dell'obbligo vaccinale (attualmente previsto solo per i sanitari), l'impegno ad astenersi da ogni forma di violenza nei confronti dei pacifici manifestanti e le formali scuse del Governo alla città di Trieste e a tutti i manifestanti per i fatti del 18 ottobre'.'È stato un incontro cordiale, in cui Puzzer, in qualità di portavoce del Coordinamento 15 ottobre, ha avanzato 3 richieste specifiche. Come rappresentante del Governo ho preso l’impegno di riferire dell’incontro in Consiglio dei Ministri. Abbiamo tutti convenuto sull’importanza del mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza' - dichiara il ministro Stefano Patuanelli.'Sicuramente, una delle richieste del coordinamento 'no Green pass' di Trieste è quella di abolire il Green pass e ovviamente è una richiesta sulla quale il governo non credo abbia spazio per prenderla in considerazione, così come togliere l'obbligo vaccinale laddove il governo lo ha previsto per alcune categorie'. Così a RaiNews24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.Da parte sua Puzzer in un ulteriore video ha annunciato la volontà di proseguire le proteste ad oltranza.