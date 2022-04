Ucraina, Comune Modena stanzia altri 60mila euro al centro stranieri

'Prevedere, per il coordinamento e la gestione delle attività di supporto, orientamento, pronta accoglienza, approfondimento dei legami familiari e attivazione delle misure necessarie a tutela deiminori, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, il potenziamento straordinario del Centro Stranieri del Comune di Modena per una somma pari a 60mila euro'. E' quello che si legge in una delibera di giunta del 12 aprile, le risorse vengono prelevate dal Fondo di riserva.L'operazione, del resto, si aggiunge a quella spiegata ieri in Consiglio comunale dal sindaco di Modena in questi termini.'In territorio modenese le persone in fuga dalla guerra registrate dalla sanità pubblica sono 2.818. Per quanto riguarda il Comune di Modena: il Centro stranieri (tra i principali snodi del sistema dell’accoglienza) ha registrato sinora 469 presenze, di cui 214 minori; le segnalazioni alla Prefettura ai fini dell’accoglienza nei Cas sono 215 e le persone accolte nei Cas 81, mentre le accoglienze in corso da parte del Comune sono 68.