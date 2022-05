Ucraina, ora gli Stati Uniti chiedono all'Italia più armi e soldati

Secondo le informazioni raccolte tra i senatori più vicini a Biden, l’ex ambasciatore in Ucraina, William Taylor e funzionari del Dipartimento di Stato e della Casa Bianca, il presidente americano solleciterà anche Draghi ad accelerare il più possibile per affrancare l’Italia dalla dipendenza del gas russo. Biden offrirà ulteriori forniture, impegnandosi a deviare verso i nostri porti navi cariche di gas liquido destinato a Corea del Sud e Giappone.

