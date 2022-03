Ucraina, salgono a 18.322 i profughi accolti in Emilia Romagna

Alle 17 di oggi pomeriggio, secondo i dati delle Prefetture, sono 18.322 i profughi arrivati in Emilia Romagna dall’Ucraina, di cui 1303 ospitati nella rete dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas).Nell’area metropolitana di Bologna, risultano arrivate 3.179 persone di cui 279 ospiti nella rete Cas. Per quanto riguarda gli altri territori regionali: a Ferrara risultano arrivate 1.716 persone di cui 93 ospiti nella rete Cas; a Forlì-Cesena risultano arrivate 1.268 persone, nessuno ospitato nella rete Cas; a Modena risultano arrivate 2.490 persone di cui 65 ospiti nella rete Cas; a Parma risultano arrivate 1.115 persone di cui 19 ospite nella rete Cas; a Piacenza risultano arrivate 1.263 persone di cui 27 ospiti nella rete Cas; a Ravenna risultano arrivate 1.168 persone di cui 265 ospiti nella rete Cas; a Reggio Emilia risultano arrivate 2.839 persone di cui 253 gli ospiti nella rete Cas; a Rimini risultano arrivate 3.281 persone di cui 302 ospiti nella rete Cas.

