Uil pensionati a congresso: William Manfredini confermato segretario

Si è svolto presso la Polisportiva Cognentese di Modena, il secondo congresso UIL pensionati della area vasta Modena Reggio Emilia.Presenti ai lavori i 49 delegati eletti nelle assemblee di base oltre al segretario uscente William Manfredini, al coordinatore UIL per Modena e Reggio Emilia Rinaldi Roberto e alla segretaria generale regionale della UILP Brandino Daniela. Inoltre, è presente la presidente della ADA regionale Specchia Francesca.La relazione del segretario uscente è stata stimolo per diversi interventi ed evidenziato come la categoria negli ultimi quattro anni ha quasi raddoppiato il numero degli iscritti con un lavoro importante svolto dalla segreteria UILP, grazie anche alla disponibilità di molti collaboratori.'L’obiettivo per i prossimi anni - affermano i vertici sindacali guidati dal coordinatore UIL Modena Reggio Emilia Roberto Rinaldi, è quello di continuare con il presidio nelle sedi per rispondere ai problemi dei pensionati che sono sempre protagonisti nella vita sociale del nostro paese'Dopo la relazione del segretario uscente e l’intervento del coordinatore Rinaldi, che ha spiegato con dovizia di argomenti le politiche nazionali della organizzazione e cosa sta facendo la UIL sul sul territorio, sia per i lavoratori che per i pensionati, si sono chiusi con l’intervento della segretaria generale regionaleUILP Daniela Brandino, che si è congratulata con i presenti per il lavoro svolto in questi anni e ha inoltre aggiunto quanto 'ci sia ancora da fare per difendere i diritti dei pensionati in un momento come questo pieno di difficoltà in cui il potere d’acquisto penalizza sempre più le persone anziane e più povere ed è sempre più difficile curarsi tramite la sanità pubblica che rimane ormai un miraggio per i pensionati e i cittadini'Al termine del suo intervento si è proceduto alla chiusura dei lavori con gli adempimenti statutari e le elezioni del nuovo segretario e della segreteria UILP dell’ area vasta Modena- Reggio Emilia.Il nuovo consiglio direttivo ha confermato come segretario Manfredini William ed ha eletto la nuova segreteria così composta: Arena Francesca, Boschini Alberta, Lamberti Loretta, Rocchi Ezio. Confermato come tesoriere Adorni Giovanni.