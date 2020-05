Una pista ciclabile per collegare musei Ferrari di Modena e Maranello

Modena

Collegare con un unico percorso ciclabile il museo Enzo Ferrari dial museo Ferrari di Maranello. È l'obiettivo promosso dalla Provincia insieme ai Comuni di, Formigine, Fiorano e Maranello. Discusso oggi a un incontro tra i sindaci e rappresentanti dei Comuni in videoconferenza, il progetto prevede la realizzazione dei tratti mancanti lungo la direttrice di via Giardini che dovranno collegare quelli già esistenti: quindi, a Maranello dalla Pedemontana al museo Ferrari, tra Formigine e Casinalbo e daa Baggiovara.Una volta ultimata, la ciclabile sarà lunga quasi 20 chilometri. 'Una ciclabile daa Maranello- evidenzia Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia- rappresenta un progetto di grande suggestione nel cuore della Motor valley modenese, ma significa anche una opportunita' in piu' per favorire la mobilità dolce e i collegamenti tra i Comuni e le frazioni, trae il distretto ceramico. Per questo intendiamo favorire concretamente la conclusione dell'opera'. Il progetto prevede anche una nuova segnaletica coordinata sia verticale sia orizzontale, su tutta la ciclabile, con la quale caratterizzare l'opera e il suo legame con la stessa motor valley. Nel frattempo, anche in questo caso, la Provincia si impegna a coordinare l'attività dei Comuni e favorire l'individuazione delle fonti di finanziamento necessarie. Nel corso dell'incontro, tra gli aspetti tecnici, è emerso che il Comune di Formigine ha già ottenuto i finanziamenti e progettato i tratti da Ubersetto a Formigine e da Casinalbo a Baggiovara. Per realizzare l'ultimo tratto che manca, lungo un chilometro, nel Comune di Fiorano, da Ubersetto alla Pedemontana, la Provincia si è impegnata finanziare un piano di fattibilità tecnica ed economica ad hoc.