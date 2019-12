Verdi, Paola Aime si candida nelle lista alle Regionali. Ma a Reggio

C'è anche Paola Aime nella lista dei Verdi di Reggio che sosterrà Bonaccini presidente. Parità di genere rispettata, con tre donne e tre uomini, tutti 'professionisti, manager e militanti ambientalisti di lungo corso impegnati nella societa' e nelle istituzioni locali'. Questo l'identikit dei candidati nella circoscrizione di Reggio Emilia di Europa Verde. Nell'ordine i candidati, sono l'ex consigliere regionale del Movimento 5 stelle, export manager con esperienza nel settore delle tecnologie informatiche;, medico specialista in Anestesia, rianimazione e terapia del dolore;, lavoratore dipendente attivo nelle associazioni ambientaliste;, infermiera da sempre attiva nel mondo del volontariato, e, appunto,, consigliera comunale dei Verdi a Modena.I candidati sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa, in cui sono state annunciate 'le priorita' programmatiche di Europa Verde per l'Emilia-Romagna'. Tra queste ci sono 'l'impegno per l'emergenza climatica e la qualita' dell'aria, investimenti nella green economy, mobilita' sostenibile e promozione dei diritti e della parita' di genere e contrasto alla violenza sulle donne'. Due, conclude il co-portavoce reggiano di Europa Verde, Duilio Cangiari, i motivi alla base della decisione di appoggiare Bonaccini. In primis 'la legge elettorale, che di fatto è un ballottaggio tra i due candidati più votati', e in secondo luogo 'la necessità di contrastare il sovranismo di Matteo Salvini, gettando le basi per una proposta politica europeista e di sviluppo sociale ed economico, con al centro il tema climatico: una vera e propria 'Costituente climatica''.