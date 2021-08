Vicini e distanti: la Festa dell'Unità ai tempi del Green Pass

Il programma spettacoli consultabile sul sito del Pd di Modena dove spiccano Max Pezzali, Orietta Berti ed Elio è già definito, più soggetto a variazioni quello politico. Confermati per ora due Ministri: quello del Lavoro, Andrea Orlando e delle politiche agricole Stefano Pattuanelli rispettivamente il 29 agosto e l'1 settembre e la chiusura del 20 con l'intervento del segreterio nazionale del Partito Enrico Letta. Poi il sindaco e l'intera giunta modenese che in periodo di par-condicio avrà alla festa PD ampio spazio di promozione. Così come ce lo avrà Stefano Bonaccini, Presidente della Regione, in tour promozionale del suo libro che farà tappa alla Festa sabato 11 settembre. La politica estera con la situazione mediorientale sarà al centro dell'intervento di Piero Fassino. Di Patrick Zaky e della Shoa parlerà in due distinti appuntamenti il deputato PD Emanuele Fiano. Stupisce, nel programma politico, l'assenza di dibattiti sulle elezioni amministrative, anche solo per i due comuni principali chiamati al voto nella tornata elettorale di ottobre: Finale e Pavullo.Una edizione, quella 2021 della festa provinciale dell'Unità, che per i suoi 10 ristoranti coperti all'aperto gestiti direttamente dalle sezioni PD e dai 3 gestiti da privati e cui si aggiunge un ristorante Aseop, tutti accessibili senza Green Pass, ha suscitato alcune critiche dal mondo politico e dallo stesso mondo della ristorazione.Ma sulla certificazione verde, posto che sarà necessaria per l'accesso ai luoghi chiusi come le librerie e gli spazi mostra, e sembrerebbe di no nell'arena spettacoli da più di mille posti (decisione che stride con quella obbligata per i cinema all'aperto dove il distanziamento è ugualmente disposto e rispettato), l'ultima parola non è ancora detta. 'L'applicazione del decreto che regola anche il green pass all'interno di una manifestazione come questa nella quale convivono ristoranti, aree dibattiti, aree concerti, un luna park, e per due giorni anche un punto vaccinale, è cosa davvero complessa' - afferma Davide Fava, segretario provinciale PD. 'Noi siamo pronti nell'organizzazione, memori anche dell'esperienza dello scorso anno dove vigeva obbligo di mascherina nel momento in cui non è possibile rispettare il distanziamento, ma ad oggi non sappiamo ancora dove l'accesso sarà consentito con il green pass. L'ultima parola spetta alla commissione tecnico provinciale che si riunirà il 20 agosto e che declinerà l'applicazione del decreto sulla certificazione verde in ognuno dei nostri spazi e delle nostre aree e dirà quali aree saranno accessibili e quali no con o senza green pass'. Segno di una festa lontana dalla normalità dove per il secondo anno saranno ancora vietati i balli e dove il distanziamento e l'uso della mascherina con o senza green pass, rimarranno regola irrinunciabile. Simboleggiata dalla doppia foto del segretario PD insieme ai partecipanti alla conferenza stampa di presentazione di questa mattina, Elena Gazzotti (responsabile programma politico), Maria Elena Mililli (responsabile programma culturale), Andrea Ghiaroni (Responsabile Festa), e Raffaele Caterino (Coordinatore mostre). Distanziati all'aperto senza mascherina e vicini, ma con mascherina.