Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













serena e libera, senza farti tirare la giacchetta da nessuno, la tua forza è stata sempre l’indipendenza, mantienila sempre - ha detto il rettore -. Sono stati tre anni difficili, a tratti drammatici, ma ora è il momento della festa'.'Voglio continuare a combattere per i diritti umani - ha detto poi Zaki nel corso di una conferenza stampa -. Io appartengo alla città di Bologna, per me l’istruzione è una forma di resistenza. Ringrazio il Governo italiano per quanto ha fatto e il primo ministro', ha sottolineato Zaki, che ha ricordato gli altri detenuti in Egitto e ha chiesto 'giustizia per Giulio Regeni'.