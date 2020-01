'Zingaretti annuncia lo scioglimento del Pd: ormai sanno di perdere'

'Il fatto che Zingaretti a pochi giorni dal voto dichiari di cambiare nuovamente il nome al Pd, significa che è veramente alla frutta e ha la certezza che l'Emilia Romagna sia ormai persa per il Pd'.A commentare le dichiarazioni di ieri a La Repubblica del leader Pd Nicola Zingaretti ( 'scioglierò il Pd dopo le Regionali' - ha detto ), è il consigliere comunale di Modena della Lega'Da parte nostra siamo pronti al governo della regione con senso di responsabilità, con l'obiettivo di liberare quelle energie che per troppo tempo sono rimaste compresse - afferma Bertoldi -. Questa interruzione del potere Pd dopo tanti anni sarà salutare anche per le forze della sinistra che si potranno liberare delle tante incrostazioni patologiche che si sono depositate nell'arco di decenni'.