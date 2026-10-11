100 ore classic: arrivo ed ultima sosta in piazza Roma
Dopo il viaggio dall'Adriatico al Tirreno, la 100 auto storiche e da competizione approdano davanti a palazzo ducale a Modena. Tra gli sguardi di migliaia di modenesi
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