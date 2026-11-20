Lavoratori, studenti e pensionati in piazza a Modena per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil. Il corteo, partito questa mattina da piazzale Primo Maggio, ha attraversato i viali del centro per raggiungere piazzale Sant’Agostino, dove sono previsti gli interventi conclusivi. Al centro della mobilitazione il carovita, la perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, la precarietà del lavoro e la richiesta di maggiori investimenti in sanità, scuola e servizi pubblici.

Una protesta che guarda alle questioni nazionali, ma anche alle criticità del territorio modenese. Secondo i dati diffusi dalla Cgil, in provincia tre assunzioni su quattro sarebbero precarie. Un mercato del lavoro caratterizzato da contratti a termine e occupazione instabile, che rende difficile soprattutto per i giovani costruire prospettive professionali e personali.

Il sindacato richiama anche alcune vertenze industriali aperte sul territorio, a partire da Holostem, con circa cinquanta ricercatori impegnati nella ricerca sulle malattie rare, e dalle incertezze sul futuro di Vantive, l'ex Gambro di Medolla. Due situazioni che riaccendono l'attenzione sulla tutela dell'occupazione qualificata e sulla necessità di una politica industriale capace di valorizzare le competenze presenti in provincia.

In piazza anche gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che hanno affiancato la protesta dei lavoratori collegandola alla mobilitazione contro la guerra e il riarmo. Tra le rivendicazioni, maggiori risorse per il diritto allo studio, la sicurezza degli edifici scolastici e il finanziamento dei servizi educativi.

La FLC Cgil Emilia-Romagna ha aderito allo sciopero coinvolgendo scuola, università, ricerca, formazione professionale e Afam. La mobilitazione regionale è stata preceduta da 170 assemblee nei luoghi di lavoro. Tra i problemi denunciati dal sindacato, stipendi insufficienti, tagli agli organici, precarietà strutturale e mancate stabilizzazioni.

"Non si può parlare di futuro continuando a sottrarre risorse proprio al diritto allo studio e ai settori che dovrebbero costruirlo", afferma Monica Ottaviani, segretaria generale della FLC Cgil Emilia-Romagna.

La piattaforma dello sciopero chiede inoltre una riforma fiscale progressiva, il recupero del potere d'acquisto e una diversa distribuzione delle risorse pubbliche, privilegiando welfare, sanità e istruzione rispetto alle spese militari.