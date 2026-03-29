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Tessere la pace: a Modena donne contro la guerra

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In piazzale S.Agostino base e punto di partenza del corteo insieme all'assessore Camporota

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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