Tessere la pace: a Modena donne contro la guerra
In piazzale S.Agostino base e punto di partenza del corteo insieme all'assessore Camporota
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