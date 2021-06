È morta Camilla Canepa, la 18enne vaccinata con Astrazeneca

È deceduta all’ospedale San Martino di Genova Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica scorsa per una trombosi cerebrale. La giovane era stata vaccinata il 25 maggio con AstraZeneca, nell’ambito delle “open week” organizzate dalla Regione Liguria per i vaccini a vettore virale per la popolazione tra i 18 e 60 anni.La notizia è stata ufficializzata dal Policlinico stesso dopo che la notizia era iniziata a circolare già nel pomeriggio, con una comunicazione del sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio. 'L'amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla'. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.