4 corsi professionali che aiutano a trovare lavoro

Chi non vorrebbe migliorare le proprie possibilità di trovare un impiego, che si tratti di un primo lavoro oppure di un cambio di direzione in una carriera già avviata? Soprattutto con le incertezze a cui ci troviamo di fronte in questo momento storico, ottenere una certificazione o seguire un corso può essere di grande aiuto per sbloccare la propria situazione lavorativa. Vediamo allora alcune tipologie di corsi professionali che insegnano competenze particolarmente richieste sul mercato del lavoro nel 2021.Per far conoscere i propri servizi e prodotti a un pubblico sempre più vasto, quasi tutte le aziende hanno ormai un team dedicato al marketing digitale. Un corso in questo settore può formare per ricoprire diversi ruoli, dallo specialista di social media agli esperti di SEO e SEM, passando per creatori di contenuti sotto forma di articoli, video o immagini. Una caratteristica che accomuna queste professioni è l’importanza fondamentale di tanta esperienza pratica, oltre all’impegno per rimanere sempre aggiornati in un settore in cui trend e strategie cambiano con grande rapidità.Indubbiamente tra le scelte formative più utili per trovare lavoro rapidamente, i corsi di programmazione web insegnano una serie di competenze che possono poi servire da fondamenta per un gran numero di professioni differenti nel settore dell’IT. Chi decida di frequentare un corso di coding come quello offerto da aulab, infatti, apprenderà non solo i linguaggi di programmazione, ma anche una serie di soft skill molto ricercate da recruiter e datori di lavoro, come la capacità di collaborare efficacemente con un team. Tra le carriere subito accessibili grazie a questo tipo di corso troviamo quella di programmatore frontend, programmatore backend, oppure programmatore full stack. Queste figure si occupano rispettivamente della parte visibile di un sito, della parte dal lato server o “dietro le quinte”, e di entrambi i lati utente e server allo stesso tempo. Specializzandosi ulteriormente si possono poi intraprendere carriere come quella del programmatore di videogiochi, dello sviluppatore di app mobili o del programmatore DevOps.Lasciandoci alle spalle i lavori digitali, un altro corso formativo che offre ottime possibilità di impiego è quello per qualificarsi come Operatore socio sanitario. A differenza del mestiere di assistente domestico, che non richiede alcuna formazione specifica, per diventare OSS bisogna seguire un corso qualificante di 1.000 ore presso un ente riconosciuto. In seguito al progressivo invecchiamento della popolazione , la richiesta di professionisti che si prendano cura di anziani e disabili è al momento alta, ponendo la figura dell’Operatore socio sanitario tra le più richieste sul mercato del lavoro.Anche a causa dell’aumento degli acquisti online e dell’espansione continua del settore dell’e-commerce, c’è in Italia grande richiesta di personale addetto al settore della logistica. Tra le responsabilità e i compiti da svolgere troviamo lo stoccaggio di merci, l’imballaggio e la movimentazione di prodotti tra magazzini e negozi, oppure l’organizzazione di consegna al cliente finale. Per chi non ha esperienza nel settore è possibile seguire un corso di 90 ore, alla fine del quale si sarà formati per lavorare come addetto alla logistica. Chi invece lavora o ha già lavorato in questo ruolo può migliorare le proprie possibilità di impiego ottenendo il patentino per la conduzione del muletto attraverso un corso di 12 ore.Sicuramente, come abbiamo visto, i corsi in campo informatico e digitale sono un’ottima opzione per accedere velocemente al mercato del lavoro. Ci sono però anche altri settori in cui la richiesta è alta e dovrebbe rimanerlo nei prossimi anni, come quello dell’assistenza sanitaria e quello della logistica. Rimboccandosi le maniche e formandosi nelle aree giuste è possibile quindi dare nuova linfa alla propria vita lavorativa.