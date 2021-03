5 problemi “primaverili” della pelle e come risolverli

Durante i lunghi mesi invernali, la nostra pelle è stata attaccata dal vento gelido e dalle basse temperature, quindi il nostro corpo ha sofferto di carenza di vitamine. Tutto ciò, ovviamente, non poteva non influire sulle condizioni della pelle e dell'intero organismo nel suo insieme.Ecco perché, con l'arrivo della primavera, è così importante riportare la pelle in buone condizioni, nutrirla, idratarla e riempirla di tutto il necessario per eliminare i problemi stagionali della pelle, affermano gli specialisti di La Roche-Posay https://makeup.it/brand/400409/ La tua pelle sembra stanca e non ha una idratazione sufficiente? Bisogna idratarla non solo dall’esterno, con l’aiuto dei cosmetici, ma anche “dall'interno”.Cosa fare? Ricorda il corretto regime alimentare. Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Inoltre, organizza delle fresche “irrigazioni” per la pelle. Mentre fai la doccia, fai in modo che la temperatura dell'acqua non sia quella a cui sei abituata e rimani sotto la 'sorgente benedetta' per circa 5 minuti. Ciò consentirà alla pelle del viso e del corpo di rimanere idratata più a lungo, il che significa che sarà giovane e bella.Vento freddo e forti gelate della passata stagione sono riusciti a fare la loro azione sulla pelle. L’esfoliazione è una tipica reazione agli stimoli esterni e, quindi, le conseguenze si stanno ancora facendo sentire.Cosa fare? Ridona freschezza e luminosità alla pelle, aiutandola a rinnovarsi. Le procedure come il lavaggio e il peeling sono molto efficaci. È meglio acquistare scrub con componenti abrasivi artificiali, sono delicati sulla pelle, il che significa che funzionano perfetto. Ma i peeling sono più efficaci con gli enzimi, sostanze che sono inizialmente presenti nella pelle, ma che, a causa delle circostanze, sono diventate più piccole al suo interno. Ricorda, i tipi di pelle grassa e mista devono essere puliti in profondità una volta alla settimana, mentre quella secca - 2-3 volte al mese.Quando la stagione fredda lascia il posto a quella calda, i cosmetologi ci esortano di fare ordine nel nostro beauty case. Sostituisci le trame dense dei prodotti con quelle leggere, ariose e più delicati. Ma bisogna tenere presente che la pelle durante questo periodo è molto sensibile e vulnerabile, quindi possono comparire macchie rosse, irritazioni e infiammazioni.Cosa fare? Scegli solo a produttori noti e affidabili, usando cosmetici comprovati. Introduci gradualmente nuovi prodotti di bellezza, monitorando attentamente la reazione della tua pelle. In caso di reazioni allergiche, consultare immediatamente un dermatologo. Non auto-medicare!Brutte 'macchie' marroni compaiono spesso su viso, collo e décolleté. È tutta colpa delle radiazioni UV e del possibile contenuto di bergaptene nei cosmetici. È uno dei componenti dell'olio essenziale di bergamotto. I produttori senza scrupoli possono aggiungerlo ai cosmetici per la protezione solare per migliorare l'effetto abbronzante. Il bergaptene si trova anche in creme e profumi profumati.Cosa fare? Per iniziare, rivedi il contenuto del tuo beauty case per identificare i prodotti con bergaptene. Inoltre, sostituisci la crema da giorno con una composizione con retinolo, questa è una sostanza ad ampio spettro. Ci interessa perché regola tutti i processi della pelle, aggiungendo salute e bellezza. E l'ultimo: aumenta il grado di protezione della pelle dalle radiazioni ultraviolette. La tua crema ora dovrebbe contenere almeno 25 SPF.In primavera, tutti i processi metabolici vengono attivati ​​nella pelle, il lavoro delle ghiandole sebacee non fa eccezione. Dopo l'inverno, i pori si restringono e non riescono a liberarsi del segreto in più da soli. Se non vengono aiutati, si intasano e compaiono i comedoni.Cosa fare? Detergi il viso due volte al giorno, mattina e sera. Evita lozioni per l'acne a base di alcol. Rimuovono la conseguenza del problema e non il problema stesso, il che significa che la comparsa di una nuova dispersione di acne è inevitabile. La cura della pelle complessa con l'acne dovrebbe assomigliare a questa: pulizia con latte detergente, tonificazione con tonico o siero e alla fine - idratazione con una crema viso da giorno (da notte).