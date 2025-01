Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Era il 2022, in pieno agosto, quando arrivò il provvedimento contro il medico che aveva curato centinaia di pazienti colpiti dal Covid. Il dottor Milani era stato radiato dall’Ordine dei Medici di Bologna. Il medico che anche durante le fasi più dure del Covid aveva curato molte centinaia di pazienti, aveva ricevuto la sanzione più pesante possibile: accusato di aver violato il codice deontologico.Lui era convinto del contrario. Ovvero che il codice deontologico dovesse essere onorato curando i pazienti in scienza e coscienza, utilizzando le cure a disposizione, e sicuramente non abbandonando i propri pazienti alle indicazioni, diventate di fatto un dictact, relative a tachipirina e alla vigile attesa.

Centinaia di testimonianze di pazienti che descrivevano come il dottor Milani, da medico di base, si fosse preso cura anche coloro che di fatto abbandonati dai propri dottori erano rimasti senza assistenza. Già sospeso dall’Ausl perché non vaccinato contro la Sars-Cov 2, Milani era stato sottoposto, con i suoi legali, a un’audizione presso l’Ordine dei medici di Bologna. Poi il provvedimento a suo carico: radiazione dall'albo e l'accusa di esercizio abusivo della professione. Dalla quale difendersi in tribunale, fino ai giorni nostri che hanno portato alla sentema: assolto perché il fatto non sussiste.Nel pieno della bufera su di lui, incontrammo il dottor Milani in un evento ristretto tenuto a Modena, all'aperto. La normativa non consentiva ancora gli assembramenti. Riproponiamo il video delle risposte alle nostre domande con le quali lanciò un appello ai medici che intendevano curare i propri pazienti di uscire allo scoperto e di non lasciare isolata la sua battaglia.