L'Accademia Militare si apre alla città, anche per lo sport

'Mi fa piacere vedere impianti di questo genere, di così alto livello, in una realtà piena di valori e che si apre al mondo civile'. Il presidente del Coni Malagò dedica due ore della sua fitta agenda all'inaugurazione e alla presentazione ufficiale della neocostituita Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) denominata ASD Esercito-Accademia Militare. Una cerimonia che ha visto la partecipazione dell'atleta olimpionico medaglia di Bronzo nel sollevamento pesi Mirko Zanni, del gruppo esercito, e la presentazione degli impianti sportivi dell’Istituto, al servizio dell'accademia, gestiti della nuova associazione e sttraverso questa usufrubili anche dai cittadini iscritti. Non solo palestra e piscina completamente ristrutturato, ma un nuovo campo di atletica, innovativo anche nei materiali di costruzione se si pensa che la pista è realizzata con materiale derivante da pneumatici riciclati. Poi, a disposizione, anche il centro ippico. Una cerimonia di presentazione, oggi, in Accademia, iniziata in aula magna alla presenza di numerosi ospiti, aperta dalla presentazione dell'evento da parte del Comandante Generale dell'Accademia Sganga. Seguito dall'intervento del Presidente Nazionale del Coni Malagò e dalla consegna di una targa a Mirko Zanni, medaglia di Bronzo alle olimpiadi nel sollevamento pesi e facente parte del gruppo dell'esercito. Poi il trasferimento negli spazi sportivi attrezzati. Campo di atletica, palestra, piscina e centro ippicoNel video le immagini e le dichiarazioni di Malagò, Zanni e del Generale Sganga