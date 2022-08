Acetaie meta prediletta del turismo gastronomico

Ottimi i segnali raccolti dal Consorzio Produttori Antiche Acetaie. Uno dei volani di questo positivo momento la diffusione della mappa del turista balsamico, prossima a essere tradotta in francese, tedesco e cinese. Il presidente Gambigliani Zoccoli: «Il numero delle strutture che ha accettato di entrare nel circuito degli itinerari balsamici continua ad ampliarsi e molte hanno deciso di non chiudere per ferie nemmeno il 15 agosto». A inizio settembre nuova partecipazione al salone SANA di Bologna per far apprezzare l’unicità e la qualità straordinaria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dop E per Ferragosto in regalo la video ricetta per preparare una perfetta tartare di melone all'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dop Extravecchio.Senza dubbio uno dei volani di questo auspicato rilancio delle visite in acetaia è rappresentato dalla diffusione, sia in versione cartacea che digitale (il link dal quale è possibile scaricarla https://mappa.balsamico.it), della “Mappa del Turista Balsamico e altri tesori gastronomici nella provincia di Modena”, edita dal Consorzio Produttori Antiche Acetaie. «Si tratta di segnali chiari che premiano l’investimento che abbiamo effettuato nei mesi scorsi. L'interesse della stampa nazionale, generalista e di settore, ha contribuito molto alla diffusione della mappa – spiega il presidente del Consorzio, Mario Gambigliani Zoccoli – dando ulteriore visibilità a quelle imprese che hanno scelto di far parte del progetto. Il successo è stato così eclatante che dopo la prima versione in italiano e inglese, si è deciso di realizzarne una in francese e una in tedesco; inoltre stiamo lavorando per la versione in cinese in modo da allargare lo sguardo anche a mercati più “distanti”, ma economicamente floridi, come quelli asiatici. La mappa sarà protagonista anche negli eventi fieristici ai quali abbiamo deciso di partecipare: il primo sarà SANA, salone internazionale del biologico e del naturale, in calendario dall'8 all'11 settembre a Bologna».E per Ferragosto il Consorzio Produttori Antiche Acetaie regala unala tartare di melone all'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dop ExtravecchioIn occasione della festività dell'Assunzione del 15 agosto, il Consorzio Produttori Antiche Acetaie propone una ricetta facile e veloce da condividere con i propri cari nei più classici pranzi di Ferragosto. Si tratta della tartare di melone all'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dop Extravecchio, invecchiato cioè per almeno 25 anni. Si consiglia di utilizzare un frutto al giusto punto di maturazione per poi togliere la buccia e tagliare ulteriormente le fette in cubetti piccoli e regolari di circa mezzo centimetro. Una volta che il melone è pronto, i pezzetti vanno inseriti all'interno di alcuni bicchierini da liquore, si aggiunge quindi l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dop Extravecchio. Basterà a questo punto attendere qualche minuto per dare al balsamico il tempo di amalgamarsi bene con il melone ed essere pronti per gustare questo sfizioso fine pasto.