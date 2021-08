'Adottando un animale cambi il tuo e il suo mondo per sempre'

Adottare un animale significa salvare due volte: salvi l'animale domestico che accogli in famiglia e che amerai per tutta la vita ma vuol dire anche dare la possibilità di salvarne un altro abbandonato o maltrattato grazie allo spazio che si rende disponibile.Purtroppo gli animali abbandonati o rinunciati sono tanti. Secondo gli ultimi dati, nel solo mese di giugno di quest’anno sono infatti aumentate del 17% le cessioni rispetto al 2020; a questi si aggiungono gli animali smarriti e le cucciolate indesiderate poiché purtroppo in Italia, la necessità della sterilizzazione non è ancora un fatto accettato da tutti.Quali animali vengono più facilmente ceduti? Cani, cavie, conigli, gatti, rettili e roditori. La situazione più grave si verifica tra gli animali per i quali non vi è l'obbligo di applicazione del microchip ed iscrizione in anagrafe perchè vengono molto più facilmente abbandonati, piuttosto che lasciati alle associazioni di tutela degli animali le quali si fanno carico di centinaia di animali ogni anno salvandoli da un destino fatto di sofferenze e indifferenza. C'è ancora oggi molta ignoranza riguardo al benessere animale infatti le guardie eco zoofile OIPA intervengono quotidianamente per verificare situazioni di maltrattamento e mancato benessere ai danni degli animali, denunciando penalmente i proprietari nei casi previsti dal Codice Penale.E quando l'animale viene sottratto dalla proprietà del maltrattatore, si merita di trovare una famiglia che lo accolga e lo rispetti, ma purtroppo ancora poche persone considerano l'adozione quando cercano un animale domestico.Quando accogliamo una richiesta di adozione da parte di una famiglia, cerchiamo di proporre l'animale più adatto e mettiamo a disposizione esperienza e consigli pratici.L'adozione migliora la qualità della vita sia dell’animale che della famiglia adottante. Gli animali ti danno amore incondizionato, prendendoti cura di un animale puoi sentirti orgoglioso di aiutare e allo stesso tempo essere di esempio per altre famiglie, per i tuoi figli.Gli animali in cerca di adozione sono di ogni tipologia ed età, di ogni colore e temperamento: vogliamo poter offrire a ciascuno di loro una seconda vita meravigliosa, che possa anche solo in minima parte cancellare le sofferenze e l'incuria conosciute nel passato.Adottando un animale non cambierai il mondo intero, ma cambierai il suo e il tuo mondo per sempre.I nostri Volontari fanno della passione, della preparazione e della presenza capillare sul territorio i punti di forza. Per salvare delle vite devi essere presente e attivo, devi conoscere punti di forza e punti deboli del territorio nel quale operi, devi avvalerti di un network di volontari ed esperti che, collaborando, possano aiutarti a portare a compimento quel salvataggio. Ed è proprio così che operano i volontari OIPA, ottenendo risultati concreti e misurabili.