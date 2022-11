Al via il Festival della migrazione, nel 2019 palcoscenico della coop Karibu

Prima che il neo deputato candidato ma non eletto a Modena Aboubakar Soumahoro, ad essere già un volto conosciuto in città, lo era la suocera, Marie Terese Mukamitsindo. Come Presidente della Cooperativa Karibu, gestore di centri SPRAR E CAS sul territorio della provincia di Latina, ora finita nella bufera per l'indigine in corso su lavoratori e minori stranieri non accompagnati accolti, fu inserita tra gli ospiti protagonisti dell'edizione 2019 del Festival della Migrazione e ed ebbe modo di spiegare, insieme alla rappresentante, il modello della cooperativa Karibu. Un modello e una gestione su quali, dopo la denuncia del sindacato UiltucsLa cooperativa Karibu è il suo modello di accoglienza presentato all'edizione 2019 del Festival MigrazioneDel resto, in quegli anni, per lei il vento era decisamente in poppa.Pochi mesi prima, come imprenditrice nel campo dell'accoglienza, aveva ricevuto, oltre a numerosi premi tra cui il Money Gram Award 2018 come 'Miglior imprenditrice straniera dell'anno', anche la copertina di Vanity Fair.Quest'anno non appare nell'elenco degli ospiti della settima edizione del Festival che prevede quattro giorni di incontri, presentazioni di libri, laboratori per ascoltare e confrontare voci e punti di vista diversi sul tema della migrazione. Si comincia mercoledì 23 novembre alle 18.30, dalla sala del Centro Servizi per il Volontariato di Modena, dove verranno presentati i progetti di accoglienza ACRI - Migrantes, mentre in serata a Spilamberto Delfina Licata parlerà del suo libro 'L'Italia e i figli del vento'.L'apertura ufficiale sarà Giovedì 24 novembre si svolgerà l'apertura ufficiale del Festival. Alle 9 nell'aula magna del dipartimento di Giurisprudenza di Modena, con l'introduzione del Portavoce del Festival, Edoardo Patriarca, i saluti istituzionali e la prima sessione dedicata al diritto alla cittadinanza, con gli interventi, tra gli altri, del professor Maurizio Ambrosini, di Sergio Durando del Festival dell'Accoglienza di Torino e Omar Neffati, portavoce di Italiani senza cittadinanza.Il programma completo su festivalmigrazione.it