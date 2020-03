Albanese senza permesso di soggiorno e patente esce per pulire auto

Era senza permesso di soggiorno ma anche senza patente, mentre guidava. Ed era uscito di casa, nonostante le norme sul coronavirus, solo per andare a lavare la sua auto di grossa cilindrata. È finito nei guai cosi' un 30ene albanese, fermato dalla Guardia di finanza di Modena.. È emerso fra l'altro che, per la mancata patente, c'erano gia' state altre denunce. Cosi', e' stata sequestrata l'auto, mentre non e` stato possibile dare esecuzione al decreto di espulsione, visto che il 30 enne ha in carico un minore di tre anni.