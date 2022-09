Allarme suicidi e sicurezza in carcere: la protesta fa tappa a Modena

“In questa prima fase di campagna elettorale c’è persino chi parla di ritorno all’immunità parlamentare per evitare il carcere ai politici ma non abbiamo ascoltato una sola parola sulla vergognosa e drammatica situazione insostenibile e non più tollerabile delle carceri del Paese.Gli schieramenti politici e i partiti che si contendono il successo dal voto del 25 settembre hanno cancellato l’emergenza del sistema penitenziario come se fosse possibile cancellare con un colpo di spugna 57 suicidi di detenuti dall’inizio dell’anno (di cui 14 durante questa stagione estiva), le aggressioni quotidiane agli agenti e al personale medico, i continui tentativi di rivolta, i numerosi episodi di sfida da parte dei capo clan di organizzazioni criminali allo Stato che, purtroppo, continuano a comandare dalle celle”.A sostenerlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria che da giorni è in sciopero della fame ed impegnato in un tour tra le carceri per rivendicare misure urgenti.

Dopo sit-in davanti a 32 carceri italiani Di Giacomo sarà a Modena, presso il carcere di Modena, domenica prossima: 'Da servitori dello Stato chiediamo solo di poter svolgere il nostro ruolo e far rispettare la legalità e a contrastare le mafie e la criminalità che, a nostro parere, deve svolgersi a partire dalle carceri. Ma in queste condizioni non siamo in grado di poterlo fare. Uno Stato che oltre a non garantire la legalità nelle carceri non riesce a garantire la sicurezza dei detenuti e dei suoi dipendenti (il personale penitenziario) - conclude Di Giacomo - testimonia di aver rinunciato ai suoi doveri civici e tutto questo è semplicemente intollerabile'