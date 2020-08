Allerta meteo sulla nostra provincia per domani e martedì

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ho emesso una Allerta GIALLA per temporali per le province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna per la tarda mattinata di domani lunedì 17 agosto. Si prevedono infattiUna intensificazione prevista dei fenomeni è prevista nel corso della notte e per tutta la giornata successiva.