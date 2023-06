Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al rientro al Comando di via Galilei, gli operatori che a Forlì, assieme alla Protezione civile, sono stati impegnati pure nella distribuzione dei sacchi di sabbia alla popolazione per aiutarla a far fronte alla nuova ondata di piogge, hanno testimoniato la difficile situazione.Oltre che per i servizi di viabilità (il maltempo rende necessario la chiusura di strade con conseguente deviazione del traffico) e per la distribuzione dei sacchi di sabbia, proprio domenica gli agenti di Modena hanno supportato i Vigili del Fuoco in loco in un intervento dovuto allo sprofondamento della sede stradale, in corrispondenza di un palazzo già evacuato, dove si è reso necessario transennare l’intera area per motivi di sicurezza.Alle tre pattuglie della Polizia locale rientrate domenica, si sono quindi avvicendati altri sei colleghi che continueranno a svolgere servizio a Forlì dove prosegue anche il pattugliamento notturno antisciacallaggio.I servizi della Polizia locale di Modena a supporto delle strutture locali nell’affrontare l’emergenza che ha investito la Romagna, sono disposti nell’ambito delle iniziative di collaborazione promosse dalla Regione Emilia-Romagna e potrebbero proseguire anche la prossima settimana.