Arriva Sandrone, come cambia la viabilità

Sandrone e famiglia partiranno intorno alle 14 da piazza Dante e, seguiti dal corteo delle maschere ospiti provenienti anche da altre città, percorreranno alcune vie del centro. Per agevolare il passaggio del corteo, lungo il percorso prestabilito la circolazione stradale potrà essere sospesa temporaneamente o subire rallentamenti e sarà vietata la sosta in parte di piazza Dante e di via Tre Febbraio. Anche il trasporto pubblico subirà modifiche sul percorso della manifestazione.Da piazza Dante, la sfilata percorrerà via Galvani, viale Monte Kosica, via Bonasi, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour e via 3 Febbraio. Proseguirà in piazza Roma, corso Accademia militare, corso Canalgrande, via Emilia centro, corso Duomo, da cui raggiungerà piazza Grande.

Da qui le maschere geminiane saliranno in Municipio per raggiungere il balcone che si affaccia su piazza Grande, da cui, alle 16, Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo si esibiranno nel tradizionale sproloquio.



Al termine, la famiglia Pavironica e le altre maschere saranno ricevute dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli nel Palazzo Comunale. Dopo l’incontro, il corteo ripartirà per corso Duomo, via Emilia Centro, via Farini, fino a piazza Roma dove proseguirà la festa e la Famiglia Pavironica farà il suo ingresso a Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare.