Attivisti per il clima: purè di patate contro un quadro di Monet

Due attivisti di 'Letzte Generation', gruppo di protesta per il cambiamento climatico, hanno imbrattato un olio di Monet al Museo Barberini di Potsdam, in Germania, lanciandogli contro purè di patate.Il gruppo ha postato su Twitter ( qui ) il video dell'attacco a 'Il Pagliaio', tra i capolavori dell'impressionista francese, invitando i politici ad adottare misure efficaci per limitare il cambiamento climatico.'Facciamo di questo Monet il palcoscenico e del pubblico il pubblico - scrive il gruppo sui social -. Se ci vuole un quadro con purè di Patate o zuppa di Pomodoro lanciati addosso per far ricordare alla società che il corso sui combustibili fossili ci sta uccidendo tutti: allora regaliamo purè di Patate su un quadro'.Deve ancora essere valutata l'entità degli eventuali danni, ha detto la portavoce del museo Carolin Stranz.Il dipinto di Monet appartiene alla collezione del donatore e multimiliardario Hasso Plattner ed è esposto nella mostra permanente del Museo Barberini. Gli attivisti hanno avuto facile accesso all'opera che non è protetta da vetri e hanno semplicemente dovuto scavalcare una sorta di cordone a trenta centimetri da terra che segna il perimetro oltre il quale i visitatori non possono andare. All'azione hanno partecipato altre due persone che hanno girato il video poi postato sui social.