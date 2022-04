‘Moneta elettronica? Occorrono incentivi, non sanzioni'

Il giudizio di Confesercenti Modena sui provvedimenti al vaglio del Consiglio dei Ministri è fortemente critico. Infatti, se il Portale Nazionale del Sommerso va nella giusta direzione di una banca data unica, che può evitare il reiterarsi di ispezioni a carico delle imprese, questo non può dirsi sul fronte del contrasto all'evasione, perseguito con una 'stretta' connessa ai sistemi di pagamento elettronici.Tra progetti di sanzioni, lotterie e obblighi vari, il rischio è sempre lo stesso: concentrare il peso della lotta all'evasione sulle spalle degli esercenti. E questo mentre le grandi piattaforme internazionali che operano sull'online godono ancora di un regime fiscale favorevole, che permette loro di pagare un quinto rispetto ai negozianti.'Obblighi e sanzioni provocheranno un ulteriore aggravio alle attività economiche, particolarmente pesante per quelle più piccole e caratterizzate da margini ridotti - come distributori carburanti, bar e tabaccai- proprio nel momento in cui la spesa dei consumatori nei negozi stenta a ripartire a causa dell'inflazione e del clima di incertezza.Confesercenti fa poi rilevare che sui reali risultati di una misura di obbligatorietà della moneta elettronica sul contrasto all'evasione è lecito avanzare qualche dubbio. Il numero di Pos attivi è infatti cresciuto enormemente negli ultimi anni: nel 2020 - ultimo dato disponibile - i Pos attivi sono stati 3,4 milioni, un milione in più dei 2,4 milioni disponibili nel 2017. Un aumento consistente, cui non è corrisposto un equivalente incremento dei proventi della lotta all'evasione.'Siamo comunque favorevoli ad incentivare la moneta elettronica: un vantaggio anche per i negozianti, visti i rischi di sicurezza derivanti dalla gestione del contante. Ma è essenziale individuare un concreto punto di incontro tra le misure di incentivazione alla moneta elettronica e le esigenze delle imprese, accompagnando tali misure con decise riduzioni delle commissioni applicate all'esercente, da azzerare per importi fino a 50 euro. Va promossa, allo stesso tempo, la competizione tra carte di credito e di debito e i sistemi di pagamento tecnologicamente più evoluti, come quelli next-gen, il cui costo per gli esercenti è già ora decisamente inferiore' conclude Mauro Rossi.