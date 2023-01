Furto da 50mila euro in monete preziose a Modena: ritrovato il bottino

Gli oggetti preziosi sono stati trovati all’interno di un’abitazione dell’hinterland padovano

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale e il personale della questura di Padova hanno scoperto più di 80 monete d’oro e di argento del valore di circa 50.000 euro, risultate rubate 10 giorni fa al Convegno filatelico numismatico “Mutina 2023” tenutosi a Modena.



Gli oggetti preziosi sono stati trovati all’interno di un’abitazione dell’hinterland padovano, dove i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria e i poliziotti della Questura avevano fatto accesso nell’ambito di un’indagine condotta nei confronti di due soggetti per i reati di trasferimento fraudolento di valori e ricettazione, con particolare riguardo alla modalità di acquisto dell’immobile. La perquisizione disposta per ricercare le fonti di prova ha consentito di rinvenire tre cofanetti, al cui interno erano custoditi gli oggetti. Le evasive giustificazioni fornite circa la provenienza della merce rivenuta hanno portato ad effettuare gli opportuni approfondimenti.



All’esito dei preliminari accertamenti, infatti, è emerso che pochi giorni prima a Modena, durante il Convegno numismatico “Mutina 2023”, un collezionista aveva subito il furto dei preziosi, che gli erano stati asportati da ignoti introdottisi furtivamente nell’abitacolo della sua autovettura. I beni, tra cui spiccano monete del XVI e XVII secolo, sono stati sequestrati per essere restituiti all’avente diritto e al proprietario della villa è stata contestata anche la ricettazione del provento del furto.





