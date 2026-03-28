Ausl Modena, è morto a 73 anni Giuseppe Fattori, pioniere della comunicazione per la salute

Lutto nel mondo della sanità modenese, è morto il dottor Giuseppe Fattori, medico, pioniere della comunicazione e della promozione della salute, figura di riferimento nel campo della salute pubblica e sociale. 73 anni, era presidente della sezione modenese dell’ISDE, la società internazionale dei medici per l’ambiente, e professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Bologna.Fattori, oltre ad aver svolto per molti anni importanti ruoli clinici, tra cui quello di primario di anestesia presso l’Ospedale di Pavullo, dove si è distinto per il suo impegno nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, è stato direttore di presidio dell’Area Nord e, a lungo, Direttore del servizio di Comunicazione, Marketing e Promozione della salute dell’Azienda USL di Modena. Negli anni ha dedicato la sua attività alla prevenzione, alla promozione della salute e alla costruzione di relazioni con le comunità locali, contribuendo anche alla realizzazione di progetti innovativi per il benessere collettivo.Particolarmente significativa è stata la sua conduzione di iniziative di comunicazione per la salute e di progetti di marketing sociale finalizzati a rafforzare la partecipazione, l’informazione e l’adozione di stili di vita salutari.Era anche presidente di importanti associazioni nazionali nel campo del marketing sociale e riferimento scientifico e docente nel settore della salute pubblica. Il suo lavoro e la sua competenza sono stati riconosciuti anche all'estero: ha infatti collaborato attivamente con i principali esperti di marketing sociali su scala internazionale, pubblicando e realizzando progetti insieme.Con ISDE Modena, da lui presieduta, l’Azienda USL ha avviato diversi progetti, tra cui quello degli Ambulatori verdi, in cui vengono adottate semplici regole per limitare i consumi e rispettare l’ambiente, con l’obiettivo di promuovere l’ecosostenibilità attraverso la sensibilizzazione dei professionisti che vi lavorano e dei cittadini che accedono ai servizi sanitari.'La sua scomparsa ci ha profondamente colpiti – afferma Massimo Brunetti, Direttore del Servizio Comunicazione dell’Ausl di Modena, che per tanti anni ha collaborato con il dottor Fattori sui temi della promozione della salute –. È stato un pioniere nel campo della comunicazione e del marketing sociale, contribuendo con dedizione e passione a progetti concreti di promozione della salute sul territorio, tra cui iniziative focalizzate sulla sostenibilità ambientale e sulla salute, che riflettevano la sua visione integrata del benessere della comunità. A nome dell’Azienda esprimo il sentito cordoglio alla famiglia, ai colleghi e a tutte le realtà associative con cui Fattori ha lavorato con grande impegno e spirito di servizio.La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato, nonché un’eredità professionale e umana che continuerà ad ispirare le nostre azioni a favore della salute pubblica'.