Ausl Modena, è morto a 73 anni Giuseppe Fattori, pioniere della comunicazione per la salute

Fattori, oltre ad aver svolto per molti anni importanti ruoli clinici, tra cui quello di primario di anestesia presso l’Ospedale di Pavullo, dove si è distinto per il suo impegno nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, è stato direttore di presidio dell’Area Nord e, a lungo, Direttore del servizio di Comunicazione, Marketing e Promozione della salute dell’Azienda USL di Modena. Negli anni ha dedicato la sua attività alla prevenzione, alla promozione della salute e alla costruzione di relazioni con le comunità locali, contribuendo anche alla realizzazione di progetti innovativi per il benessere collettivo.
Particolarmente significativa è stata la sua conduzione di iniziative di comunicazione per la salute e di progetti di marketing sociale finalizzati a rafforzare la partecipazione, l’informazione e l’adozione di stili di vita salutari.
Con ISDE Modena, da lui presieduta, l’Azienda USL ha avviato diversi progetti, tra cui quello degli Ambulatori verdi, in cui vengono adottate semplici regole per limitare i consumi e rispettare l’ambiente, con l’obiettivo di promuovere l’ecosostenibilità attraverso la sensibilizzazione dei professionisti che vi lavorano e dei cittadini che accedono ai servizi sanitari.
'La sua scomparsa ci ha profondamente colpiti – afferma Massimo Brunetti, Direttore del Servizio Comunicazione dell’Ausl di Modena, che per tanti anni ha collaborato con il dottor Fattori sui temi della promozione della salute –. È stato un pioniere nel campo della comunicazione e del marketing sociale, contribuendo con dedizione e passione a progetti concreti di promozione della salute sul territorio, tra cui iniziative focalizzate sulla sostenibilità ambientale e sulla salute, che riflettevano la sua visione integrata del benessere della comunità. A nome dell’Azienda esprimo il sentito cordoglio alla famiglia, ai colleghi e a tutte le realtà associative con cui Fattori ha lavorato con grande impegno e spirito di servizio.