Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ausl Modena, è morto a 73 anni Giuseppe Fattori, pioniere della comunicazione per la salute

Ausl Modena, è morto a 73 anni Giuseppe Fattori, pioniere della comunicazione per la salute

A lungo tempo Direttore del Servizio di Comunicazione dell'azienda sanitaria, oggi era presidente Isde

2 minuti di lettura
Lutto nel mondo della sanità modenese, è morto il dottor Giuseppe Fattori, medico, pioniere della comunicazione e della promozione della salute, figura di riferimento nel campo della salute pubblica e sociale. 73 anni, era presidente della sezione modenese dell’ISDE, la società internazionale dei medici per l’ambiente, e professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Bologna.
Fattori, oltre ad aver svolto per molti anni importanti ruoli clinici, tra cui quello di primario di anestesia presso l’Ospedale di Pavullo, dove si è distinto per il suo impegno nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, è stato direttore di presidio dell’Area Nord e, a lungo, Direttore del servizio di Comunicazione, Marketing e Promozione della salute dell’Azienda USL di Modena. Negli anni ha dedicato la sua attività alla prevenzione, alla promozione della salute e alla costruzione di relazioni con le comunità locali, contribuendo anche alla realizzazione di progetti innovativi per il benessere collettivo.
Particolarmente significativa è stata la sua conduzione di iniziative di comunicazione per la salute e di progetti di marketing sociale finalizzati a rafforzare la partecipazione, l’informazione e l’adozione di stili di vita salutari.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Era anche presidente di importanti associazioni nazionali nel campo del marketing sociale e riferimento scientifico e docente nel settore della salute pubblica. Il suo lavoro e la sua competenza sono stati riconosciuti anche all'estero: ha infatti collaborato attivamente con i principali esperti di marketing sociali su scala internazionale, pubblicando e realizzando progetti insieme.
Con ISDE Modena, da lui presieduta, l’Azienda USL ha avviato diversi progetti, tra cui quello degli Ambulatori verdi, in cui vengono adottate semplici regole per limitare i consumi e rispettare l’ambiente, con l’obiettivo di promuovere l’ecosostenibilità attraverso la sensibilizzazione dei professionisti che vi lavorano e dei cittadini che accedono ai servizi sanitari.
'La sua scomparsa ci ha profondamente colpiti – afferma Massimo Brunetti, Direttore del Servizio Comunicazione dell’Ausl di Modena, che per tanti anni ha collaborato con il dottor Fattori sui temi della promozione della salute –. È stato un pioniere nel campo della comunicazione e del marketing sociale, contribuendo con dedizione e passione a progetti concreti di promozione della salute sul territorio, tra cui iniziative focalizzate sulla sostenibilità ambientale e sulla salute, che riflettevano la sua visione integrata del benessere della comunità. A nome dell’Azienda esprimo il sentito cordoglio alla famiglia, ai colleghi e a tutte le realtà associative con cui Fattori ha lavorato con grande impegno e spirito di servizio.
La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto e stimato, nonché un’eredità professionale e umana che continuerà ad ispirare le nostre azioni a favore della salute pubblica'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Parlamentari al giuramento in Accademia, l'Istituzione al PD: 'Procedure imparziali per la partecipazione'

Parlamentari al giuramento in Accademia, l'Istituzione al PD: 'Procedure imparziali per la partecipazione'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Avis Modena, nel 2025 lieve calo delle donazioni, cresce il plasma

Avis Modena, nel 2025 lieve calo delle donazioni, cresce il plasma

IMU ospedale Sassuolo, Altini (Ausl): 'Obiettivo azzerare il contenzioso col Comune'

IMU ospedale Sassuolo, Altini (Ausl): 'Obiettivo azzerare il contenzioso col Comune'

Modena, sanzioni stradali: dal Comune multe per 22 milioni in un anno, ma uno su due non paga

Modena, sanzioni stradali: dal Comune multe per 22 milioni in un anno, ma uno su due non paga

Prevenire il tumore al colon retto: gli screening funzionano ma il 50% ancora li evita

Prevenire il tumore al colon retto: gli screening funzionano ma il 50% ancora li evita